Cairo: “Poca voglia di vincere, il Toro non mi è piaciuto”

Il Torino ieri sera è caduto in uno stadio in silenzio, con cinque mila persone presenti. L'atmosfera, ora più che mai, ora che il Torino ha trovato la settima sconfitta in una casa deserta, ora che la zona rossa si avvicina, si fa ancora più tesa. Il patron granata Urbano Cairo ha rilasciato le proprie dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in merito alla situazione: “Il Toro non mi è piaciuto, non ha fatto una buona partita. Aveva iniziato abbastanza bene, pur non tirando in porta. Poi però non ho visto quella voglia di vincere la partita. Questo è mancato e su questo c’è da lavorare. Non ho visto l’allenatore e nemmeno la squadra, dopo la partita non è il caso. Sicuramente ci vuole un po’ più di convinzione. Era un’opportunità interessante, è un peccato”.