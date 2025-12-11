Cairo ritrova Petrachi: “Bentornato Gianluca!”

Giornata intensa quella di ieri, mercoledì 10 dicembre, per tutti i tifosi del Toro. Quella che era iniziata come una mattinata tranquilla ha preso una svolta di proporzioni gigantesche all’ora di pranzo, quando il Torino ha comunicato ufficialmente la decisione di interrompere il percorso con Davide Vagnati e di aprirne uno nuovo con il suo predecessore, Gianluca Petrachi. Un terremoto ai vertici della società, che ha suscitato nei tifosi tante domande quante curiosità. La giornata si è poi chiusa con una nota di serenità: dopo aver incontrato la squadra al Filadelfia, Urbano Cairo ha accolto Petrachi con un messaggio semplice e diretto: "Bentornato Gianluca! SFT!". Oggi, alle 12:30, è prevista la prima conferenza stampa del ritorno di Petrachi nel ruolo di direttore sportivo granata.