Cairo scherza su Modric: “Straordinario, ma lunedì preferivo non vederlo”

Dopo la presentazione, avvenuta all’ora di pranzo, del rientrante direttore sportivo Gianluca Petrachi, il presidente del Torino Urbano Cairo è presente anche alla Notte dei Campioni a Milano per i Gazzetta Sports Award, condotta da Pierluigi Pardo. Il patron granata, nelle vesti di presidente di Rcs, ha conferito il primo riconoscimento della serata, il premio Leggenda, a Luka Modric. Il centrocampista ha ringraziato La Gazzetta dello Sport per poi parlare del suo primo periodo trascorso al Milan, dove è arrivato quest’estate dopo la lunga esperienza al Real Madrid, diventando fin da subito un perno della squadra di Massimiliano Allegri. Modric ha espresso buone sensazioni sull’approccio alla Serie A: “All’estero non si comprende quanto sia alto il livello. È un campionato molto tosto e competitivo, ma io non sono rimasto sorpreso perché avevo molte informazioni”.