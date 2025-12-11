Dopo la presentazione, avvenuta all’ora di pranzo, del rientrante direttore sportivo Gianluca Petrachi, il presidente del Torino Urbano Cairo è presente anche alla Notte dei Campioni a Milano per i Gazzetta Sports Award, condotta da Pierluigi Pardo. Il patron granata, nelle vesti di presidente di Rcs, ha conferito il primo riconoscimento della serata, il premio Leggenda, a Luka Modric. Il centrocampista ha ringraziato La Gazzetta dello Sport per poi parlare del suo primo periodo trascorso al Milan, dove è arrivato quest’estate dopo la lunga esperienza al Real Madrid, diventando fin da subito un perno della squadra di Massimiliano Allegri. Modric ha espresso buone sensazioni sull’approccio alla Serie A: “All’estero non si comprende quanto sia alto il livello. È un campionato molto tosto e competitivo, ma io non sono rimasto sorpreso perché avevo molte informazioni”.
LE VOCI
Cairo scherza su Modric: “Straordinario, ma lunedì preferivo non vederlo”
Al termine delle sue dichiarazioni ha preso la parola il presidente Cairo che, memore della sconfitta di lunedì scorso contro i rossoneri, si è lasciato andare a una battuta: “Avere Modric in Serie A è una cosa straordinaria, anche se lunedì scorso a Torino avrei preferito non vederlo…”. Una serata davvero storta per i granata, e non solo per il risultato finale. Dal triplice fischio del monday night, il presidente ha dovuto affrontare diverse magagne: ha espresso innanzitutto fiducia nella posizione del tecnico Marco Baroni, per poi arrivare a un mercoledì caratterizzato dall’esonero con effetto immediato di Davide Vagnati e dal conseguente ritorno di Gianluca Petrachi. Contro i rossoneri è giunta la terza sconfitta consecutiva e, con la Cremonese, dopo quanto accaduto nelle ultime ore, non si potrà più sbagliare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA