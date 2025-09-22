“Cairo Vendi!”: nella notte Torino tappezzata di striscioni

Dalla marcia pre-partita tra Filadelfia e Stadio Olimpico Grande Torino, che ha visto la partecipazione di circa 5.000 persone, fino alla notte in cui la città è stata tappezzata di striscioni contro il presidente Cairo: la giornata di Torino-Atalanta è stata segnata dal malcontento. La deludente prestazione dei granata ha poi alimentato ulteriormente la protesta dei tifosi, che hanno continuato a far sentire le proprie ragioni anche fuori dallo stadio.

Dalla Gran Madre a Palazzo Nuovo, il messaggio è rimasto lo stesso: “Cairo Vendi!”, “Cairo Vattene!”, firmato Torino Hooligans, in una domenica in cui la contestazione, dalla marcia, è risuonata pure sugli spalti, accompagnata da fischietti, cori e dallo striscione “Ecco il tuo acufene...”, insieme alle bandiere con la scritta “Cairo Vattene”, e si è dunque protratta in forma più silenziosa nella notte. Segnali chiari di una piazza sempre più in rotta con la società, testimoniati da cori, striscioni e contestazioni che si sono susseguiti per l’intera giornata di domenica 21 settembre, dentro e fuori lo stadio.