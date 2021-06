Il calciomercato inizierà ufficialmente il 1° luglio, ma le squadre di Serie A stanno già iniziando a pensare alle possibili trattative. Con l'arrivo di Ivan Juric sulla panchina del Torino, si è parlato di una ricostruzione della squadra, dunque si presume siano diversi i cambiamenti in casa granata, sia in entrata che in uscita. Riassumiamo passo per passo le principali novità di giornata che vedono coinvolto il Torino.