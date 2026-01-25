Calciomercato Torino, il punto: per la difesa si avvicina Tchoca

Il clima in casa Torino non è esattamente dei più salubri, o comunque tranquillo. La disfatta di Como ha stappato la bottiglia di negatività che attualmente vive in casa granata. Un malumore confermato da tifosi stessi, che nella serata di sabato 24 gennaio hanno avuto un colloquio con Baroni e Petrachi. Ora gli ultimi giorni di mercato saranno fondamentali per rinforzare la rosa: la zona rossa della classifica dista solo sei punti. Ecco il punto di mercato.

Capitolo difesa: in arrivo Tchoca

Uno dei reparti che verrà rinforzato è senza dubbio quello della difesa, che ora dovrà fare i conti anche con l'infortunio di Ismajli. Petrachi ha messo nel mirino Joao Pedro Tchoca, difensore brasiliano scuola Corinthians classe 2004. Il giocatore ha fatto tutta la trafila nel Timão. Alto 193 centimetri e di piede destro, può giocare sia come centrale che come centrosinistra, posizioni già ricoperte nell'ultima stagione brasiliana. Le parti sarebbero ormai molto vicine all’intesa, ma manca ancora il via libera definitivo del club brasiliano. Tra giocatore e Torino intanto c'è un accordo verbale. Oltre alla prima squadra il Torino ragiona anche sulla sezione Primavera: Enrico Manzi. Arriva dall'Inter SM Sammaurese, formazione militante nel girone F di Serie D. Si tratta di un difensore centrale, all'occorrenza schierato anche come terzino destro, ma di preferenza centrale. Manzi è un giocatore di fisico: la sua altezza (190 cm) garantisce di aggiungere centimetri al reparto difensivo granata. Per quanto riguarda il centrocampoIn cima alla lista c’è Olusesi, giovanissimo centrocampista del Tottenham Hotspur, che potrebbe essere una risorsa sia per Baldini in Primavera sia per la prima squadra.