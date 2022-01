Calciomercato Torino, il punto: Rincon ai saluti, Baselli tratta con il Cagliari

Il resoconto di mercoledì 5 gennaio sulle ultime novità di giornata che riguardano le trattative del club granata

CALCIOMERCATO

Se sul fronte delle entrate per ora non si è mosso nulla in maniera concreta, il Torino continua a lavorare per sfoltire la rosa di quegli elementi non congeniali al gioco di Ivan Juric. In particolare le piste più calde sono quelle che riconducono a Tomas Rincon e Daniele Baselli.