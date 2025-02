Calciomercato Torino, retroscena Masina: niente Gremio, ecco perchè

L'ex Udinese è stato cercato dal club brasiliano, i granata hanno rifiutato di venderlo. Resterà in Piemonte come riserva

Giacomo Stanchi Redattore 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 20:00)

Adam Masina, dopo un discreto girone di ritorno nella scorsa stagione, è rimasto in granata, convincendo la società ad esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'Udinese. Se da braccetto sinistro della difesa a tre poteva più facilmente dire la propria, nella difesa a quattro la sua centralità nelle gerarchie di Vanoli è stato decisamente ridimensionata perché i titolari sono Maripan (a destra) e Coco (a sinistra). Ma non per questo l'italo-marocchino non fa più parte dei piani della società. Proprio negli ultimi giorni del mercato invernale, l'ex Udinese è stato cercato dal Gremio, club brasiliano. Il club granata ha fatto muro e continuerà a farlo, dato che il mercato in Brasile è ancora aperto: Masina rimarrà all'ombra della Mole nelle vesti di vice Coco.

Masina e l'esperienza granata — Arrivato un po' a sorpresa nello scorso mercato invernale, Masina ha saputo dimostrarsi un giocatore importante all'interno dello scacchiere di Ivan Juric. Quest'anno il rendimento non è stato allo stesso livello e si è dovuto accontentare del ruolo di comprimario anche in seguito a qualche prestazione non proprio eccezionale. In una squadra in enorme difficoltà a fare gol, nelle prime gare dopo l'infortunio di Zapata, Masina ha saputo comunque contribuire alla manovra offensiva egregiamente. Sua è stata la rete con il Monza e non vanno dimenticati gli assist a Coco nelle gare contro il Venezia e il Monza.

Masina rimane a Torino da comprimario — A fine novembre il difensore granata aveva parlato in questo modo ai microfoni della Lega Serie A: "Se dovessi ripartire rifarei tutta la mia carriera come è andata. Sono molto soddisfatto del mio percorso, della mia maturazione, chiaramente qualche infortunio mi ha un po’ condizionato, ma ripartirei da dove ho lasciato. Sono contento del giocatore e dell’uomo che sono diventato. Ho trovato la piazza giusta al momento giusto". E' evidente che il difensore granata a Torino ha trovato una rosa adeguata per mettere al servizio del mister e della squadra la propria esperienza, anche per far crescere al meglio ragazzi più giovani. Sia Coco che Maripan, comunque, sono alla prima avventura in Italia. Nel ruolo di vice Coco, rimanendo anche adattabile come terzino mancino, rimarrà a Torino. Da lui Vanoli si aspetta che possa garantire un'alternativa sicura e affidabile.