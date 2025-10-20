Calciomercato Torino: Simeone, ecco le condizioni dell’obbligo di riscatto

Il gol di rapina di Giovanni Simeone contro il Napoli è stata la ciliegina sulla torta del suo ottimo avvio di stagione. Per lui, finora, 3 gol in Serie A, uno solo in meno degli attuali capocannonieri Orsolini e Pulisic. Un attaccante che si è ritrovato a sostituire un Duván Zapata ancora alle prese con il recupero dall’infortunio della scorsa stagione e che è riuscito, sin da subito, a prendere per mano la squadra. Ai microfoni di Radio Rai, il presidente Urbano Cairo ha fatto chiarezza sul futuro dell’argentino: “È un prestito praticamente con obbligo di riscatto, perché il riscatto diventa obbligo diciamo con un solo punto in campionato da febbraio. Sicuramente lo consideriamo un giocatore acquistato e siamo molto contenti”. Un dettaglio non da poco, considerando che al momento del riscatto il contratto di Simeone lo legherà al Torino fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione. Un segnale di fiducia e continuità che testimonia quanto il club punti su di lui come elemento chiave per il presente e per il futuro del progetto granata.