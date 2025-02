Calciomercato Toro, lo Stade de Reims saluta Salama e i tifosi festeggiano

Il Torino ha portato in Piemonte Amine Salama. E' lui il designato per quell'agognato rinforzo richiesto in numerose occasioni dal mister dei granata Paolo Vanoli. In verità non bisogna pensare ad un calciatore che possa sostituire appieno il capitano del Toro Duvan Zapata. Infatti, ha spesso giocato giocato come ala sinistra o destra, specie nella scorsa stagione in Ligue 2 al Caen. I numeri sotto rete non possono, comunque, lasciare soddisfatti: in carriera tra Ligue 1 e Ligue 2 ha segnato solo 4 gol e fornito 2 assist in 79 presenze. Forse, anche così, si possono spiegare alcuni commenti di giubilo dei tifosi locali sotto il post del club, che ufficializzava la sua partenza.