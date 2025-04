Capitano cuore Toro: Ricci in visita al Museo del Grande Torino

Si avvicina il giorno più importante per il mondo granata, il 4 maggio. A pochi giorni dal settantaseiesimo anniversario della tragedia di Superga, come Zapata, anche Samuele Ricci ha deciso di immergersi nella tradizione degli invincibili e del Grande Torino. Così, il capitano (in campo) del Torino, oggi, mercoledì 30 aprile, ha chiesto di visitare il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. "Colpiti e felicissimi per la richiesta di Samuele Ricci, che ha chiesto di visitare il Museo in prossimità dell’anniversario di Superga. Un gesto semplice e sincero, che racconta la sensibilità di un ragazzo capace di sentire il peso e l'onore della storia granata e della maglia che indossa. Grazie, Samuele, il Grande Torino continua a vivere anche attraverso gesti come il tuo". Così, sul profilo ufficiale del Museo il ringraziamento speciale al numero 28 granata.