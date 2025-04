Torino, Zapata si prepara al 4 maggio: visita a Superga

Si avvicina la giornata più importante per il popolo granata: quella del ricordo degli Invincibili a 76 anni di distanza da quel 4 maggio 1949 passato alla storia come la tragedia di Superga.Come di consueto e da programma, anche quest'anno il capitano granata avrà il compito di leggere i 31 nomi dei calciatori, dirigenti, tecnici, giornalisti e membri dell'equipaggio che morirono quel giorno. Se non in campo, a causa di un infortunio che è costato molto ai ragazzi di Vanoli, il capitano dei granata rimane Duvan Zapata, e sarà affidato a lui il compito della lettura dei compiti. Compito che il colombiano ha - giustamente - preso a cuore: nella giornata di oggi Zapata si è recato alla Basilica di Superga (come da foto) dove ha potuto osservare il memoriale e imparare i nomi dei caduti in attesa del momento della lettura, che avverrà domenica 4 maggio dopo la Messa delle 17.