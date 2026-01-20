Casadei di nuovo al centro: il Toro cerca una svolta

Il centrocampista, arrivato un anno fa sotto la Mole, è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo

Dopo un avvio di campionato non all'altezza delle aspettative, Cesare Casadei torna a prendersi in mano le chiavi del centrocampo. Con le due panchine consecutive contro Sassuolo e Cagliari (con gli emiliani ha disputato solamente gli ultimi minuti di recupero), il centrocampista azzurro sembrava ormai aver perso la titolarità. Il rientro nelle rotazioni di mister Baroni è stato reso possibile solamente dal duro lavoro del classe 2003, che in questo anno in maglia granata ha alternato luci ed ombre.

Casadei un anno dopo: cosa è cambiato? — Arrivato al termine della scorsa sessione invernale dal Chelsea a titolo definitivo, il centrocampista sembrava aver iniziato al meglio la sua avventura alla corte di Vanoli. In gol col Monza e passaggio decisivo per la rete di Elmas nel 2-2 col Parma, l'impatto del numero 22 nel mondo Toro sembrava essere quello di un vero predestinato. Molte cose sono cambiate però col tempo, incluso un cambio in panchina a favore di un Marco Baroni il cui gioco non pareva essere quello adatto per un centrocampista con le sue qualità. I vari cambi di modulo e le prestazioni sottotono hanno infatti relegato il classe 2003 in panchina, a favore di un Gineitis in grande spolvero. Tendenza che sembra però essere cambiata in quest'ultimo periodo. Casadei ha infatti messo a segno due gol consecutivi, uno col Verona ed uno con l'Udinese che, uniti ad una solidità ed una freschezza che non si vedevano da tempi, hanno rilanciato il centrocampista dal 1'.

Leadership e sostanza per rilanciare e la squadra — L'ingresso in campo nell'ultimo match di campionato con la Roma ad inizio ripresa è coinciso con il miglior momento del Toro, a conferma del buon periodo di forma. Il 22 si è rilanciato per tornare a dire la sua in Serie A con l'obiettivo, perché no, di farsi notare dal CT Gattuso in vista degli impegni di Marzo e (incrociando le dita) per il Mondiale. Quel che è sicuro è che per poter ridare linfa a un Torino in grave difficoltà su più livelli, leadership e gioco su tutti, servirà la miglior versione del centrocampista granata. Come del resto anche di tutta la squadra.