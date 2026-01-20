Lega Serie A, Simonelli: “Anticipi prima dei playoff in aiuto a Gattuso”

E' previsto a breve un incontro tra arbitri, allenatori e rappresentanti delle società. Questo ha annunciato nella giornata di ieri il presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli, a conclusione di una lunghissima assemblea. Diverse le questioni in ballo, una su tutte quella di uniformare le decisioni più discusse come falli di mano e step on foot, così come è da chiarire il rapporto col VAR. Su quest'ultimo punto in particolare Simonelli non ha escluso in futuro "la presenza di un supervisore come ulteriore garanzia".
L'annuncio del presidente di Lega in vista degli impegni nei playoff per la Coppa del Mondo
A tenere banco non sono state però soltanto le decisioni di campo. Dei tanti temi toccati, uno è stato il delicatissimo discorso riguardo i playoff della Nazionale in programma il 26 Marzo: senza uno stage appositamente dedicato, Rino Gattuso potrebbe vedere i suoi giocatori raggiungere Coverciano con qualche giorno d'anticipo. La Serie A potrebbe infatti anticipare la giornata precedente, con le gare che verrebbero disputate tra venerdì e sabato. Molto però dipenderà dagli impegni europei delle italiane, impegnate sul palcoscenico europeo nella stessa settimana.
