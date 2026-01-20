Lega Serie A, Simonelli: “Anticipi prima dei playoff in aiuto a Gattuso”

E' previsto a breve un incontro tra arbitri, allenatori e rappresentanti delle società. Questo ha annunciato nella giornata di ieri il presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli, a conclusione di una lunghissima assemblea. Diverse le questioni in ballo, una su tutte quella di uniformare le decisioni più discusse come falli di mano e step on foot, così come è da chiarire il rapporto col VAR. Su quest'ultimo punto in particolare Simonelli non ha escluso in futuro "la presenza di un supervisore come ulteriore garanzia".