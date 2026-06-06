Il calendario è stato fissato, l'allenatore ancora no: il Toro deve organizzare la prossima stagione. Vediamo la rassegna stampa di oggi.

Tra le pagine di La Gazzetta dello Sport si legge un focus su Cesare Casadei. Titolare nella prima parte di stagione, ha invece trovato meno spazio nella seconda metà, eppure i dati (e i gol) lo hanno visto fare molto meglio nel secondo periodo: "Delle sue sei reti in campionato, quattro le ha firmate di testa. Più una in Coppa Italia". L'italiano sembra candidato a essere uno dei punti da cui il Toro vuole ripartire, ma attenzione alle sirene di mercato.

Ieri sera a Parma sono stati fissati gli incontri della prossima Serie A. Come si legge sul Corriere Torino, il primo incontro del calendario sarà contro il Milan, mentre i derby saranno il 6 gennaio (allo Stadium) e il 4 aprile (all'Olimpico): "Nella calza della Befana ci sarà il derby". Il Toro concluderà la stagione a Monza. Sul quotidiano si legge anche di Cacciamani convocato in nazionale.

Su La Stampa, il tema è "La Partita della Storia", occasione che vedrà tanti ex granata scendere in campo al Filadelfia, organizzata allo scopo di finanziare la costruzione del Museo allo storico stadio granata. Tra i presenti ci sarà Martin Vasquez che ritroverà Pasquale Bruno, Annoni e Benedetti, con cui giocò due stagioni dal 1990 al 1992.

Tuttosport si concentra sul tema più caldo degli ultimi giorni: quello che riguarda il prossimo allenatore. Aquilani sembra essersi distanziato e anche Abate pare un'opzione meno probabile, non avendo convinto Petrachi. D'Aversa torna così a sperare nella conferma, intanto spuntano i nomi di Juric e Di Francesco.