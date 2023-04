Castellini ricorda Sattolo: “Devo l’80% della mia carriera a lui”

In esclusiva su Toro News il “Giaguaro” parla dell’ex compagno di squadra, definendolo come un fratello maggiore

“Per me è stato il fratello maggiore, il mio motivatore, il mio psicologo. In altri termini: è stato il mio tutto”: apre così il ricordo di Franco Sattolo il “Giaguaro” Luciano Castellini. Jerry Sattolo è scomparso ieri, martedì 18 aprile, all’età di 86 anni. Ha vestito la maglia del Torino dal 1966 al 1974, quando si ritirò. Comunque, rimase in seno all’ambiente granata, allenando per svariati anni il settore giovanile. Nei primi quattro anni granata Castellini ebbe proprio come punto di riferimento Sattolo. Il “Giaguaro”, infatti, fece il proprio arrivo sotto la Mole nella stagione 1970/1971 quando fu prelevato dal Monza e ci rimase, vincendo uno storico Scudetto, fino al campionato 1977/1978.