Che brutto Toro e che buon Cagliari

Le squadre di Juric hanno sempre sviluppato gioco sulle fasce ma con Bellanova che forse aveva bisogno di rifiatare e sulla sinistra Vojvoda che non ha di certo quella esplosività per correre e mettere palloni in mezzo ci sarebbero voluti dei cambi in panchina che ad oggi mancano. Dovrebbe arrivare Lazaro e ben venga ma poi i conti per vincere si fanno anche con gli attaccanti e contro il Cagliari il bravo Sanabria l'unico vero pallone che ha ricevuto lo ha messo in porta esaltando però il portiere avversario, poi nessun assist per il centravanti granata. Mister Ranieri visto il Toro sulle gambe ha anche tentato il colpaccio mettendo la sua squadra a trazione anteriore chiudendo spesso i granata nella propria metacampo. Il giovane Sulemana ha fatto il bello e cattivo tempo a centrocampo aiutato da Makoumbou. Sicuramente è presto per dare un giudizio su questo Toro ma sicuramente non è una squadra completa e attualmente non in un grande stato di forma, almeno questo è quello che è apparso lunedì scorso contro il Cagliari.