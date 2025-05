Ciccio Graziani sul 4 maggio: “Giorno dell’orgoglio. No a contestazioni”

Nel corso della mattinata è intervenuto su Radio Sportiva l'ex granata Francesco Graziani. Ha tracciato un suo ricordo del 4 maggio, partendo da un presupposto: "In questo giorno del ricordo non si contesta". Ha detto: "Tutti gli sportivi italiani oggi sanno che è la giornata dell'orgoglio e della memoria. L'orgoglio supera ogni altro sentimento. Quando noi andavamo a Superga, avevamo un velo di tristezza ma prevaleva l'orgoglio di aver avuto in Italia una squadra così forte e così amata. Io ho giocato in tante squadre con grande entusiasmo ma il senso di appartenenza che ti trasmette il Toro non è paragonabile agli altri. Oggi non è una giornata triste ma piena di orgoglio. Quando entravamo al Filadelfia, il tempio del Grande Torino, noi ci siamo sempre domandati una cosa: chissà se riusciremo un giorno a regalarvi un sorriso; quando abbiamo vinto lo Scudetto ripassando sotto la gigantografia del Grande Torino, abbiamo sorriso pensando che anche in Paradiso quella squadra poteva essere contenta per il nostro successo".