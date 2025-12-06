Coco in Coppa D’Africa, la difesa trema: l’emergenza che il Torino si è scelto

Una falla nota da tempo: ora il Torino ne paga il prezzo

È qui che entra in gioco l’aspetto più critico: la società si trova ora a fronteggiare un problema che era chiarissimo da tempo. La Coppa d’Africa è un appuntamento noto, le convocazioni erano facilmente prevedibili, eppure il Torino arriva a dicembre senza una copertura adeguata in difesa. La sensazione è che si sia scelto di convivere con un rischio calcolato, che ora però presenta il conto. Servirà probabilmente un intervento deciso sul mercato, ma il prezzo dell’attesa potrebbe essere pagato già nelle ultime partite del 2025. Affrontare due partite di campionato in emergenza totale non è mai un dettaglio. E il Torino, questa volta, lo sapeva.