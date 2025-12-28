Coppa d’Africa, Guinea Equatoriale ko: decisivo l’autogol di Coco

Seconda sconfitta in due apparizioni per la Guinea Equatoriale di Saul Coco. Purtroppo per lui, in questo scivolone della propria nazionale c’è anche il suo zampino. Dopo l’1-2 incassato all’esordio contro il Burkina Faso, arriva un altro ko di misura nella sfida con il Sudan, anch’esso sconfitto all’esordio dall’Algeria. Il match ha visto le due squadre fronteggiarsi a reti inviolate fino al 74’, quando è arrivato l’autogol di Coco, che devia nella propria porta un calcio di punizione battuto da destra. Una sconfitta che lascia la Guinea Equatoriale ferma a zero punti e che consente invece al Sudan — che non vinceva una partita nella competizione da 5.081 giorni — di raggiungere Algeria e Burkina Faso in vetta. Le speranze di qualificazione per Coco e compagni appaiono ormai risibili.