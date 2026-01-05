Coppa d’Africa, il Marocco di Masina ai quarti: Tanzania ko 1-0

Se ieri sera Saul Coco era tra i protagonisti della vittoria del Torino in casa dell’Hellas Verona, quasi in contemporanea Adam Masina scendeva in campo con il suo Marocco . A differenza del compagno di reparto, eliminato ai gironi con la Guinea Equatoriale, il sogno dell’ex Udinese e dei padroni di casa della competizione continua. Dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo A, il Marocco conquista un successo di misura per 1-0 sulla Tanzania e stacca il pass per i quarti di finale. A decidere l’incontro, al minuto 64, ancora Brahim Diaz, al quarto gol in altrettante partite.

Altri 90 minuti per Adam Masina, al secondo gettone consecutivo da titolare, che si sta confermando un elemento importante per gli equilibri difensivi del ct Regragui, nonostante un brivido nel finale per un intervento sul quale la Tanzania chiedeva a gran voce il consulto del VAR. Ma, come si dice, tutto è bene quel che finisce bene e ora, per Masina e i Leoni dell’Atlante, c’è un nuovo scoglio chiamato Camerun, da affrontare venerdì 9 alle ore 20. In ottica Toro, il percorso vincente del Marocco estrometterà il difensore granata dai convocati ancora per almeno due giornate, vale a dire i match con Udinese e Atalanta.