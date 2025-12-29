Coppa d’Africa, Masina in campo 90’: il Marocco vola agli ottavi

Il Marocco stacca il pass per gli ottavi di finale con un netto 0-3 ai danni dello Zambia. Protagonisti Ayoub El Kaabi e Brahim Diaz: il primo autore di una doppietta (una delle due reti in rovesciata), intervallata dal gol dell’ex giocatore del Milan. Una gara che ha avuto ben poca storia. E ora il Marocco sogna: i padroni di casa della competizione non segnavano sei gol nella fase a gironi dall’edizione del 2006. Statistiche che alimentano entusiasmo. Ora, dopo aver chiuso il girone in vetta a 7 punti, attendono una delle quattro migliori terze dei gironi C, D ed E. A completare l’opera, anche il rientro di Achraf Hakimi dopo l’infortunio rimediato a inizio novembre. In campo per l’intera durata del match il difensore granata Adam Masina, che nelle precedenti gare contro Comore e Mali era rimasto in panchina, disputando questa volta l’intero incontro al fianco di Nayef Aguerd del Marsiglia. Insieme al Marocco, supera il Girone A anche il Mali, nonostante il pareggio per 0-0 contro le Comore.