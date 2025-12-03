Coppa d’Africa, novità che riguardano anche il Toro

Il 21 dicembre segnerà l’inizio della Coppa d’Africa, che quest’anno si terrà in Marocco e terrà impegnati i giocatori convocati fino al 18 gennaio 2026. I club saranno obbligati a rilasciare i propri nazionali già il 15 dicembre, una data che incide direttamente sul calendario della Serie A: i giocatori coinvolti potranno infatti essere utilizzati soltanto fino alla quindicesima giornata di Serie A. Chi arriverà fino alla finale non tornerà disponibile prima della ventiduesima giornata, creando un vuoto significativo nelle rose. Per il Torino la situazione riguarda Coco e Masina che, se convocati, saranno arruolabili soltanto per le sfide contro Milan e Cremonese, prima di lasciare definitivamente la difesa di Baroni. Un’assenza doppia che pesa, considerando un reparto già numericamente ridotto e chiamato a reggere un periodo particolarmente complesso.