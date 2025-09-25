Coppa Italia, l’affluenza di Torino-Pisa: meno di 10.000 spettatori presenti

Sono 9.427 gli spettatori che hanno assistito a Torino-Pisa di Coppa Italia. La gara è stata caratterizzata dalla protesta del pubblico granata con la Curva Maratona che si è riempita poco per volta nel corso dei primi 45 minuti di gioco, con gran parte dei tifosi rimasti fuori dagli spalti dello Stadio Olimpico Grande-Torino. Nella ripresa sono poi rimbalzati da una curva all'altra cori rivolti al presidente Urbano Cairo. Un calo - forse prevedibile per l'orario e la situazione ambientale - rispetto ai 18 mila di domenica scorsa con l'Atalanta e ai 12.000 della precedente gara di Coppa Italia con il Modena del 17 agosto.