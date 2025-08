Baroni sui social: “Solo quando si spende tutto il colore diventa granata”

Non di certo un uomo da social il tecnico del Torino Marco Baroni, che nel periodo alla Lazio ha pubblicato meno di dieci post su Instagram. Eppure, a distanza di 5 mesi dall'ultima pubblicazione, torna a farsi sentire sul proprio profilo Instagram con una foto che lo ritrae nell'atto di dare indicazioni nel corso di un allenamento - in granata - e una frase. Una frase breve, ma che significa molto: "Non serve sbiadito. Solo quando si spende tutto il colore diventa granata". Una dichiarazione che sa di riferimento alle tante citazioni legate alla maglia granata sudata e che da sempre guidano i tifosi del Toro quando devono descrivere la passione e la fede verso la propria squadra. Tempo al tempo, i tifosi aspettano di vedere i primi risultati sul campo, ma intanto quello di Marco Baroni sui social è un bel passo per assicurarsi la benevolenza e la stima della piazza.