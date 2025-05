La storia di Super Emanuele, il piccolo-grande cronista adottato da Vanja e Zapata

Durante Torino-Roma, l’ultima di campionato, un ospite speciale ha accompagnato in campo un giocatore speciale, Vanja Milinkovic-Savic, l’MVP granata della stagione. Si tratta di Emanuele, bambino di otto anni che ha un talento speciale per il giornalismo. Da grande vuole fare il cronista e sul suo canale YouTube, @emanuelesuperstar16, ha pubblicato alcune interviste strappate a personaggi importanti. Emanuele ha una grande voglia di sorridere alla vita. Abituato a superare ostacoli, è talmente intelligente e simpatico da essere stato adottato da mezza Serie A, anche grazie al suo gesto caratteristico (mano destra sulla fronte e linguaccia, come i pinguini del cartone animato Madagascar). Amico di tantissimi calciatori importanti – da Gianluca Mancini a Leonardo Spinazzola -, Emanuele ha fatto breccia anche nel cuore dei giocatori granata. Primo tra tutti proprio Vanja Milinkovic-Savic, che lo ha voluto con sé per l’ultima di campionato. “Nelle nostre videochiamate mi avevi promesso tante volte che mi avresti portato con te, e hai mantenuto la parola – ha scritto Emanuele su Instagram, in un post dedicato a Vanja -. Non vedevo l’ora che arrivasse questo giorno e ora che è passato sono carico per continuare: grazie amico mio, ti voglio bene”. Ma Emanuele è diventato molto amico anche di altri calciatori granata. Marco Dalla Vecchia, capitano della Primavera, gli fornisce continuo sostegno. Anche Saul Coco lo ha preso sotto la sua ala protettiva. “Saul è davvero un ragazzo molto affettuoso”, racconta Alfredo, papà di Emanuele. E questo ragazzo speciale ha saputo conquistare anche Duvan Zapata. Si sono conosciuti per caso, durante una partita in casa del Toro. Erano seduti vicini in tribuna ed Emanuele ha raccontato al capitano granata la sua storia. E l’ariete colombiano, il giorno dopo, lo ha invitato nell’albergo che ospita il Torino per fare colazione. Sì, il Toro ha un piccolo tifoso in più. E non sarebbe strano, un giorno, vedere Emanuele raccontare le partite dei granata.