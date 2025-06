Torino: ecco chi è Enrico Paresce, il nuovo responsabile dello scouting

Il club granata ha scelto un nuovo responsabile dello scouting che ha già fatto esperienze con il Milan e la Roma: ora lavorerà con Vagnati

Federico De Milano Redattore 9 giugno - 13:59

A partire dal prossimo 1 luglio nel quadro dirigenziale e tecnico del Torino entrerà una nuova figura, si tratta di Enrico Paresce che sarà il nuovo responsabile dell'area di scouting. Prende di fatto il compito che era di Giammarco Specchia, passato al Bologna nel 2024, e c'è poi anche da tenere in conto il fatto che è in scadenza l'accordo di consulenza Riccardo Pecini. Per queste ragioni, serviva una rinnovata all'interno dell'area di scouting del Toro visto che dovrebbe anche essere un settore su cui una società come quella granata potrebbe puntare molto per le proprie sessioni di calciomercato al fine di scovare più talenti per le giovanili e per la prima squadra.

La carriera di Enrico Paresce: esperienze con Milan e Roma — Paresce lavorerà sullo scouting e arriva al Toro dopo una lunga esperienza tra Italia e campionati stranieri in cui ha ricoperto queste medesimo incarico. È nato a Roma nel 1986 e dopo una carriera da calciatore in categorie inferiori ha deciso di intraprendere questo percorso per diventare scout. Tra le sue esperienze pregresse più importanti si ricordano quelle con Milan e Roma, ma agli esordi ha lavorato anche con Frosinone e Spezia. Nell'ultima stagione calcistica, la 2024/25, Paresce ha lavorato in Francia allo Stade Rennais, dove è stato portato dal DS Frederic Massara (ex calciatore anche del Toro) e ha ricoperto proprio il ruolo di responsabile dello scouting, lo stesso che ricoprirà in granata. Nella carriera di Paresce è stato molto importante Massara visto che ha lavorato con lui anche nel Milan fino al 2020. Tra il 2021 e il 2024 ha invece avuto modo di lavorare anche con Tiago Pinto alla Roma.

Torino, il nuovo responsabile dello scouting lavorerà a stretto contatto con Vagnati — A certificare le abilità di Paresce, ci ha pensato un DS esperto come Walter Sabatini che in un'intervista a Tuttosport del 9 giugno ha dichiarato: "Chi lo prende fa un grande affare. Lo avevo portato alla Roma con me, lo avevo voluto io. Ora lo ha preso il Torino...Di buoni giocatori ne ha segnalati tanti, fare i nomi ora non sarebbe giusto". Dal prossimo 1 luglio, data in cui prenderà il via ufficialmente la nuova stagione, Paresce avrà invece modo di lavorare e di interfacciarsi con Davide Vagnati. Il DT granata avrà quindi modo di poter sfruttare le competenze di questa nuova figura professionale presente nello staff del Torino al fine di trovare nuovi calciatori per il futuro e che possano essere utili soprattutto alla prima squadra ma anche alle giovanili. L'obiettivo principale di questo nuovo innesto vuole infatti essere un miglioramento dell'area scouting del club e un rafforzamento in generale di tutta la struttura che si occupa di visionare e seguire i possibili futuri obiettivi sul mercato sia italiano che straniero.