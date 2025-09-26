Torino-Pisa 1-0, i giocatori sui social: “Qualificati! Testa alla prossima”

Vittoria forse non splendida per i granata ma fondamentale: una rete di misura è sufficiente al Torino di Baroni per sconfiggere il Pisa di Gilardino in quel dell'Olimpico Grande Torino. La gara di giovedì 25 settembre ha permesso ai granata di battere i nerazzurri con il risultato di 1-0 e qualificarsi per gli ottavi di Coppa Italia, dove incontreranno i giallorossi di Gasperini all'Olimpico di Roma. A decidere la sfida un'incornata di Casadei su un ottimo cross da calcio d'angolo di Ngonge. I migliori commenti sui social tra le fila dei giocatori granata, però, non sono arrivati da chi ha deciso la sfida. Di seguito abbiamo raccolto per voi i tre migliori!