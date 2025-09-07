Zakaria Aboukhlal è arrivato a inizio agosto al Torino. I tifosi granata hanno iniziato a conoscerlo in campo. Oggi cerchiamo di darvi qualche spunto in più per approfondire la conoscenza di questo giocatore olandese naturalizzato marocchino classe 2000, proveniente dal Tolosa (club francese). Dal soprannome ai geni da velocista della madre fino al legame profondo con la religione musulmana: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo attaccante esterno granata.
Torino, tre cose che non tutti sanno su Zakaria Aboukhlal
Dal soprannome ai geni da velocista della madre fino al legame profondo con la religione musulmana: quello che c'è da sapere sul classe 2000