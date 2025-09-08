Vojvoda, la lotta Kosovo-Albania e l’Atalanta: 4 cose che non tutti sanno su Ismajli

Quando si ha a che fare con un giocatore originario della penisola balcanica, abbastanza di frequente c'è una grande storia dietro alla sua nazionalità. Non fa differenza, in questo caso, Ardian Ismajli: la modalità con cui è passato dal vestire la casacca del Kosovo all'indossare quella dell'Albania è tutta da raccontare. Ma ci sono molte altre curiosità che a volta divertono e a volte sono interessanti da conoscere: l'amicizia con Vojvoda, il contatto con l'Atalanta, la sua religione... In questo articolo approfondiamo quattro aspetti che molto probabilmente in pochi sanno riguardo al passato, presente e futuro del nuovo difensore granata: Ardian Ismajli.