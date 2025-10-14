Da Ilkhan ad Asllani, passando per Njie: i 7 granata impegnati oggi con le Nazionali

ILKHAN Alle ore 18:00 andrà in scena Ungheria Under 21-Turchia Uunder 21, sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Tra i protagonisti più attesi c’è proprio Emirhan Ilkhan, reduce dal gol realizzato nella scorsa giornata contro la Lituania Under-21. Per lui questa partita rappresenta un’importante occasione per mettersi ancora in mostra, dopo un avvio di stagione in cui al Torino ha trovato poco spazio. Con la maglia della nazionale giovanile turca ha però già dimostrato di saper incidere, e contro l’Ungheria cercherà di confermare la sua crescita e attirare l’attenzione anche di Marco Baroni in vista del ritorno in granata.

PERCIUN Si gioca oggi alle 18 la sfida tra Estonia e Moldova valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. Le due squadre fanno parte del girone I, lo stesso dell’Italia, anche se entrambe sono fuori dai giochi per la qualificazione al torneo. Nel nazionale Moldova gioca il giovane granata Perciun. Il talento della primavera del Torino, dopo i 55 minuti di gioco nell’amichevole contro la Romania può ancora trovare spazio. Perciun dovrebbe partire titolare, come interno di centrocampo nel 5-2-3 disegnato dal tecnico moldavo Popescu. Anche questa può essere l’occasione per il fantasista granata per mettersi in mostra in una gara internazionale.

DELLAVALLE L’ex difensore granata Alessandro Dellavalle potrebbe fare il suo esordio con la maglia della nazionale italiana under 21. La nazionale italiana arriva al match contro gli avversari come seconda nel girone a pari punti con la Polonia prima (9 punti) e due vittorie negli altrettanti match. Alle 18:15, gli azzurri allenati da Baldini incontreranno l’Armenia del ct Armen Gyulbudaghyants. I giocatori granata vengono da un periodo abbastanza fruttuoso: a settembre hanno vinto entrambe le sfide contro Macedonia del Nord e Montenegro, mentre lo scorso fine settimana hanno sconfitto con un netto 4-0 la Svezia. Periodo non facile per gli avversari che si presenteranno al match di oggi con zero punti conquistati in tre partite. Il giovane difensore del Modena in prestito dal Torino è alla prima chiamata con la Nazionale Under 21 italiana e contro la l’Armenia potrebbe arrivare il suo esordio con la maglia azzurra.

ASLLANI Kristjan Asllani si prepara a guidare ancora una volta il centrocampo dell’Albania nell’amichevole di questa sera contro la Giordania, che si disputerà alle ore 19:00. Il centrocampista del Torino continua a rappresentare uno dei punti fermi della squadra di Sylvinho: visione di gioco, pulizia nei passaggi e capacità di dare ritmo alla manovra lo rendono il cervello tattico della Nazionale. Anche in un test come questo, Asllani ha l’occasione di confermare la propria crescita e di ribadire il suo ruolo di leader tecnico. Il giocatore è ormai sempre più vicino ad essere il faro stabile del centrocampo albanese.

MASINA Ultima sfida per una formazione che non ha più niente da chiedere. Il Marocco di Adam Masina è più che sereno ormai da tempo. È prevista per le 21 di oggi la gara che porta fine al gruppo E di qualificazione ai Mondiali per le formazioni africane: a contendersi l'ultima gara Marocco e Repubblica del Congo sul campo del Moulat Abdellah. Il Marocco si presenta alla sfida come prima del girone a quota 21 punti, la Repubblica del Congo ultima con un solo punto conseguito. Nessuna delle due squadre ha più niente da chiedere.

NJIE Dopo la sconfitta con l’Italia, torna in campo la Svezia Under 21 di Alieu Njie. Alle 18:00 avrà inizio la sfida contro la Polonia, prima nel girone E a punteggio pieno, insieme all’Italia. La Svezia, attualmente terza insieme a Montenegro e Macedonia, dovrà battere una Polonia molto in forma per fare passi avanti in queste qualificazioni per il prossimo Europeo di categoria. Nel classico 4-3-3 di Backstorm ci sarà probabilmente posto per Njie, l’esterno granata era stato uno dei migliori nella sconfitta contro l’Italia e ora vuole provare a trascinare i suoi.