Da Lautaro alla stella del Real Madrid: Petrachi svela tutti gli acquisti sfiorati

Accolto con entusiasmo dal popolo granata, Gianluca Petrachi è tornato: è di nuovo il direttore sportivo del Torino. Ma il suo percorso in granata fonda le proprie radici molto, molto più in là. Petrachi ricoprì questo stesso ruolo, sotto la presidenza di Urbano Cairo, dal gennaio 2010 al giugno 2019. Un periodo diverso, certamente, a partire da un Torino in Serie B, arrivando a un Torino in Europa League e passando da tante guide tecniche differenti. Negli anni di pausa, dopo le esperienze con Roma e Salernitana, Petrachi ha sfruttato le varie interviste per parlare anche di alcuni colpi che non sono andati in porto: alcuni giocatori che oggi i tifosi granata conoscono molto bene, ma che per svariati motivi non arrivarono mai a vestire la maglia granata. I retroscena raccontati dal DS granata sono incredibili: vediamo i migliori.