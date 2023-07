Da Macugnaga a Pinzolo: gli ultimi 20 anni di ritiri del Toro. Primato a Bormio

Lunedì 17 luglio partirà il ritiro del Torino. La località è la rinomata Pinzolo che ormai da tanti anni ospita club di Serie A durante il periodo estivo. Il contesto sarà quindi quello trentino; la squadra di Ivan Juric lavorerà per un paio di settimane prima di tornare a Torino con l'inizio di agosto. Il club granata è andato sull'usato sicuro per il ritiro estivo 2023, compiendo una scelta diametralmente opposta rispetto al 2022. In primo luogo è stata scelta una località italiana, mentre dodici mesi fa il ritiro fu suddiviso in due località austriache (dapprima a Bad Leonfelden, vicino alla Repubblica Ceca - dall'11 al 22 -, successivamente a Waidring - dal 22 al 30). Le date erano leggermente anticipate perché la Serie A, complice il Mondiale invernale in Qatar, fu costretta a scattare con qualche giorno d'anticipo. La scelta di Pinzolo sarà invece in linea con quella del 2021 quando per il primo ritiro di Juric la squadrà si recò a Santa Cristina in Val Gardena, ridente località del Trentino-Alto Adige, già scelta conosciuta dal tecnico croato ai tempi dell'Hellas Verona. Per i granata fu un ritorno in altura dopo un 2020 senza praticamente ritiro a causa delle incerte condizioni sanitarie dettate dalla pandemia da Covid-19. La rosa condotta dall'allora allenatore granata Marco Giampaolo nell'agosto 2020 dovette rinunciare al programmato ritiro di Biella, che saltò dopo il primo allenamento a causa della positività al Covid di un componente dello staff di Marco Giampaolo (fu semplicemente riprogrammato un mini ritiro di tre giorni).