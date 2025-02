Da possibile cessione a risorsa importante: ora Sanabria deve aiutare il Torino

Da tempo irriconoscibile, ora Tonny deve tornare determinante come in passato

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 6 febbraio 2025 (modifica il 6 febbraio 2025 | 06:22)

Nel suo futuro sembrava esserci ancora Davide Nicola, questa volta a Cagliari. Invece il futuro più prossimo di Tonny Sanabria è il Toro. Quel Toro che aveva sposato quando ad allenarlo c'era proprio il tecnico dei sardi, quel Toro che lui ha aiutato a salvarsi con gol belli, importanti e pesanti. In granata Sanabria sta attraversando una fase calante, che sembra essere soprattutto mentale. Da protagonista si è ritrovato a giocarsi una maglia per poter essere protagonista, ma ora il Toro ha bisogno di lui. Il mercato di gennaio non ha portato la punta per sostituire Zapata, ma altri profili, quindi Tonny in granata rimane centrale.

Il Torino e Vanoli hanno bisogno del miglior Sanabria — Vanoli ora non ha a disposizione prime punte vere e lui è l'unico che di base nasce come centravanti. Nell'ultimo periodo ha vissuto tanta panchina e a Bergamo ha avuto più tempo del solito a disposizione, ma il suo ingresso non è stato positivo. La speranza è che, nell'ultimo mese in particolare, abbia patito la situazione di mercato. Ora però di alibi non ce ne sono e lo spazio può trovarlo. Di fatto spetta a lui. E Tonny in granata ha dimostrato di poter essere determinante. Dall'eurogol di Crotone all'inizio della sua avventura alla rovesciata di Napoli della passata stagione, sono stati diversi i momenti in cui ha dimostrato di poter essere più di un comprimario.

Con le scorie del calciomercato che ormai se ne sono andate, Sanabria deve tornare il vero Sanabria. Lo sperano tutti. Vanoli ha bisogno di un'alternativa vera a Che Adams e lui può esserlo, anche perché ha caratteristiche differenti. Di occasioni come Bergamo ne avrà altre a partire dalla sfida contro il Genoa di sabato. Quando e se chiamato in causa dovrà sapersi mettere in mostra, anche solo per se stesso e per il suo futuro. Se in estate vorrà andare via, dovrà dimostrare in questi mesi che può meritare piazze di Serie A e che può essere un attaccante affidabile. Se dovesse invece voler rimanere, be' il discorso non cambia.