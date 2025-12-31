Oggi è il 31 dicembre, l'ultimo giorno di un 2025 che a Torino ha portato molti cambiamenti. In società il ruolo di direttore sportivo è passato da Davide Vagnati a Gianluca Petrachi. In panchina Paolo Vanoli ha lasciato il Toro nelle mani di Marco Baroni. E poi la porta: tre portieri diversi nell’arco di un solo anno. Tutti e tre, va detto, affidabili, reattivi, di buona fattura. L’anno sta per chiudersi, ma certi istanti restano. Prima di lasciarci andare ai festeggiamenti e al countdown per l'anno nuovo, oggi li riviviamo insieme: le parate più belle del 2025, i brividi che hanno fermato il tempo, sospeso il fiato dell’Olimpico e strozzato il cuore in gola ai tifosi granata. Lampi d’istinto, gesti che hanno sfidato la fisica, mani che hanno salvato il risultato.
focus
Da Vanja a Paleari, le migliori parate del 2025
VANJA VS REJINDERS/tps_title] [caption id="attachment_995101" align="alignnone" width="2560"]<a href="https://redazione.toronews.net/wp-content/uploads/202512/307875b5074f2d152dd422773ded30de-scaled.jpg"><img class="size-full wp-image-995101" src="https://redazione.toronews.net/wp-content/uploads/202512/307875b5074f2d152dd422773ded30de-scaled.jpg" alt="" width="2560" height="1707" /></a> TURIN, ITALY - FEBRUARY 22: Tijjani Reijnders of AC Milan shows his dejection during the Serie A match between Torino and AC Milan at Stadio Olimpico di Torino on February 22, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)[/caption] La partita contro il Milan va avanti, i Diavoli cercano il pareggio, ma prima trovano una volta il palo, più volte i guanti di Milinkovic Savic, e in una occasione, anche il piede del portiere. Al 63' Pulisic vede un'ottima imbucata per Reijnders che vola e cerca la porta dal limite dell'area. Vanja intuisce le intenzioni del fantasista, lo aspetta e si tuffa con ottima prontezza. Il tiro è veloce, teso. Non trova i guanti, ma la scarpa dell'estremo difensore. Il risultato vede per il momento ancora i granata in vantaggio. Dieci minuti dopo è lo stesso Reijnders a segnare l'1-1 con una cannonata che va sotto l'incrocio. Solo due minuti dopo, però, segna Gineitis che pesca l'angolino di collo pieno dopo una punizione rapida e furba di Tonny Sanabria. La gara termina 2-1. <!--nextpage--> PALEARI VS GENOA
© RIPRODUZIONE RISERVATA