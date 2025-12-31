Da Vanja a Paleari, le migliori parate del 2025

Oggi è il 31 dicembre, l'ultimo giorno di un 2025 che a Torino ha portato molti cambiamenti. In società il ruolo di direttore sportivo è passato da Davide Vagnati a Gianluca Petrachi. In panchina Paolo Vanoli ha lasciato il Toro nelle mani di Marco Baroni. E poi la porta: tre portieri diversi nell’arco di un solo anno. Tutti e tre, va detto, affidabili, reattivi, di buona fattura. L’anno sta per chiudersi, ma certi istanti restano. Prima di lasciarci andare ai festeggiamenti e al countdown per l'anno nuovo, oggi li riviviamo insieme: le parate più belle del 2025, i brividi che hanno fermato il tempo, sospeso il fiato dell’Olimpico e strozzato il cuore in gola ai tifosi granata. Lampi d’istinto, gesti che hanno sfidato la fisica, mani che hanno salvato il risultato.