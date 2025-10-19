Dal 3-5-2 alla ritrovata solidità difensiva: il Torino inizia a essere di Baroni

Baroni e il lavoro sui singoli: Coco riportato al top—
Passando ai singoli, Baroni ha fatto un bel lavoro sui singoli che compongono la difesa. Coco è stato riportato ai fasti dell'inizio della sua esperienza in granata. Maripan è apparso completamente ristabilito e Tameze, come detto, si è dimostrato più che un'alternativa come braccetto di destra (in attesa di ritrovare Ismajli al 100%). La sosta per le Nazionali ha quindi permesso al Torino di consolidare alcuni aspetti e probabilmente ha permesso a Baroni di definire quella che può essere la via per il futuro. Battere Roma e Napoli, sfiorare il successo con la Lazio non è da poco. Ora servirà dare continuità considerato che in questi primi mesi stagionali ci sono stati passaggi a vuoto particolarmente singificativi (vedi Inter, Atalanta e Parma).
© RIPRODUZIONE RISERVATA