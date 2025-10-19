Dal 3-5-2 alla ritrovata solidità difensiva: il Torino inizia a essere di Baroni

Cosa ci permette di capire la partita contro il Napoli? Il primo e più importante aspetto riguarda Marco Baroni: sembra aver trovato una quadra, probabilmente molto lontana rispetto a quella che aveva in mente a inizio stagione ma l'importante è averla trovata. Il 3-5-2 proposto contro il Napoli ha dato continuità a quel 3-5-2 visto nelle settimane precedenti alla seconda sosta per le Nazionali. E il 3-5-2 del Torino ha alcune caratteristiche che lo identificano. Tameze braccetto, Vlasic mezzala e doppia punta (Simeone e Adams). Tre aspetti da non sottovalutare. La soluzione di Tameze braccetto non è inventata da Baroni, bensì da Juric ed è stata ripresa nelle ultime settimane dall'ex allenatore della Lazio. Anche Vlasic mezzala non è una novità: lo si era già visto nelle posizione da collante tra i reparti nella prima parte della scorsa stagione con Vanoli e ancor prima con Juric.