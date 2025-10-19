tor toro Dal 3-5-2 alla ritrovata solidità difensiva: il Torino inizia a essere di Baroni

Dal 3-5-2 alla ritrovata solidità difensiva: il Torino inizia a essere di Baroni

Baroni ha fatto un bel lavoro sui singoli che compongono la difesa. Coco è stato riportato ai fasti dell'inizio della sua esperienza in granata
Andrea Calderoni
Andrea Calderoni 

Cosa ci permette di capire la partita contro il Napoli? Il primo e più importante aspetto riguarda Marco Baroni: sembra aver trovato una quadra, probabilmente molto lontana rispetto a quella che aveva in mente a inizio stagione ma l'importante è averla trovata. Il 3-5-2 proposto contro il Napoli ha dato continuità a quel 3-5-2 visto nelle settimane precedenti alla seconda sosta per le Nazionali. E il 3-5-2 del Torino ha alcune caratteristiche che lo identificano. Tameze braccetto, Vlasic mezzala e doppia punta (Simeone e Adams). Tre aspetti da non sottovalutare. La soluzione di Tameze braccetto non è inventata da Baroni, bensì da Juric ed è stata ripresa nelle ultime settimane dall'ex allenatore della Lazio. Anche Vlasic mezzala non è una novità: lo si era già visto nelle posizione da collante tra i reparti nella prima parte della scorsa stagione con Vanoli e ancor prima con Juric.

TURIN, ITALY - OCTOBER 19: Torino FC start team eleven during the Serie A match between Torino FC and SSC Napoli at Stadio Olimpico Grande Torino on October 19, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Torino, prima partita vinta senza gol subiti in casa dal 23 aprile

—  

Baroni ha saputo ripartire da quelle che erano state alcune costanti del Torino del recente passato, le ha riprese, le ha riadattate alla sua filosofie e le ha riproposte con buon successo. Il Torino aveva bisogno di trovare equilibrio perché le prime giornate avevano evidenziato tanta fragilità difensiva. Del resto i granata si sono presentati alla sfida contro i Campioni d'Italia del Napoli con la peggior difesa del campionato, eppure hanno concluso la gara con la porta inviolata. I numeri dicono che il Torino non concludeva una partita casalinga di Serie A senza gol subiti dal 23 aprile scorso (2 a 0 contro l'Udinese). Quella stessa gara fu l'ultima del Torino con un primo tempo finito in vantaggio.

TURIN, ITALY - OCTOBER 18: Giovanni Simeone of Torino celebrates scoring his team's first goal during the Serie A match between Torino FC and SSC Napoli at Stadio Olimpico di Torino on October 18, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Baroni e il lavoro sui singoli: Coco riportato al top

—  

Passando ai singoli, Baroni ha fatto un bel lavoro sui singoli che compongono la difesa. Coco è stato riportato ai fasti dell'inizio della sua esperienza in granata. Maripan è apparso completamente ristabilito e Tameze, come detto, si è dimostrato più che un'alternativa come braccetto di destra (in attesa di ritrovare Ismajli al 100%). La sosta per le Nazionali ha quindi permesso al Torino di consolidare alcuni aspetti e probabilmente ha permesso a Baroni di definire quella che può essere la via per il futuro. Battere Roma e Napoli, sfiorare il successo con la Lazio non è da poco. Ora servirà dare continuità considerato che in questi primi mesi stagionali ci sono stati passaggi a vuoto particolarmente singificativi (vedi Inter, Atalanta e Parma).

