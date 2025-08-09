Dal Tango al Toro: con il Cholito Simeone sono 30 gli argentini in granata

Il legame tra il Torino e l’Argentina è una storia che attraversa decenni, fatta di talento, passione e quel filo invisibile che unisce il calcio sudamericano al cuore granata

Enrico Penzo Redattore 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 06:22)

Il legame tra il Torino e l’Argentina è una storia che attraversa decenni, fatta di talento, passione e quel filo invisibile che unisce il calcio sudamericano al cuore granata. Con l’arrivo di Giovanni “Cholito” Simeone, figlio d’arte e attaccante dal temperamento combattivo, sale a quota 30 il numero degli argentini che hanno vestito la maglia del Toro.

Da Ansaldi a Maxi-Lopez: ecco gli ultimi argentini ad aver vestito la maglia granata — Negli ultimi anni, la presenza albiceleste è stata costante. L’ultimo a lasciare un segno prima del Cholito è stato Cristian Ansaldi, terzino mancino arrivato nel 2017 e rimasto per cinque stagioni. Tecnica sopraffina, piede educato e grande duttilità: Ansaldi è stato spesso l’uomo-assist del Torino, capace di illuminare il gioco anche nelle annate più difficili, fino al saluto nel 2022.

Prima ancora, nel 2017/18, la retroguardia granata ha visto il carisma di Nicolás Burdisso. Giocatore d’esperienza, arrivato a fine carriera dopo una lunga militanza in Serie A, ha portato leadership ed esperienza per una stagione, prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Ancora più indietro, stagione 2016/17, è toccato a Lucas Boyé, attaccante arrivato dal River Plate. In granata ha alternato lampi di talento a momenti di appannamento, segnando poco ma lasciando il ricordo di una tecnica elegante e di un potenziale mai del tutto esploso in Italia.

E come dimenticare Maxi López? Arrivato nel gennaio 2015, il centravanti argentino è stato protagonista e presente anche nella cavalcata in Europa League 2014/15, con reti pesanti e un’intesa naturale con i compagni d’attacco. Personalità esuberante e carisma sudamericano, Maxi ha lasciato il Toro nel 2017, ma resta tra i volti più iconici della recente storia granata.

Simeone, il trentesimo argentino a vestire la maglia granata — Ora tocca al Cholito, che porta con sé non solo il peso di un cognome importante, ma anche la voglia di scrivere un nuovo capitolo di questa lunga storia di tango e passione granata. Dal 1949 ad oggi l’Argentina resta una terra amica del Toro.