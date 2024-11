Dall’acclamazione a Vanoli allo striscione contro Cairo: la giornata al Fila

Il Filadelfia ha aperto le proprie porte nel giorno di vigilia del derby . Cosa è emerso? La tifoseria granata ha sostenuto senza indugio la squadra e soprattutto mister Paolo Vanoli, il quale questa sera, sabato 9 novembre, vivrà il suo primo derby sulla panchina del Torino. Vanoli è stato l'unico singolo acclamato dai tifosi presenti al Filadelfia. L'altra costante emersa venerdì è stata la profonda contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo, che andrà a caccia stasera della seconda vittoria in una stracittadina in 19 anni di gestione, e del direttore sportivo Davide Vagnati. Non ci sono state dunque variazioni sul tema rispetto a quanto avvenuto da inizio stagione a oggi.

Lo striscione di contestazione: ecco com'è andata

L'altra questione del venerdì è stato senza dubbio lo striscione. Una delegazione dei gruppi organizzati della curva Maratona ha avuto accesso a bordo campo per appendere uno striscione che si è poi rivelato di contrstazione ("Noi vogliamo Cairo fuori dai cog... e sabato 11 espulsioni"). Quando sono stati avvisati che sarebbero intervenuti gli steward del Filadelfia per toglierlo, i gruppi organizzati hanno lasciato la postazione dietro la porta (la curva su via Filadelfia per intenderci) e si sono fermati per qualche minuto a fare cori fuori dall'impianto sportivo. Tutto questo per ribadire una cosa: il clima intorno al Toro è tutt'altro che sereno.