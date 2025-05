Da Mazzola e Aldo Ballarin a Loik: quel legame particolare tra Torino e Venezia

A due giorni dalla ricorrenza del 4 maggio i granata ospitano in campionato il Venezia, un club che è legato proprio al Grande Torino

Il 4 maggio è la data più importante dell'anno per il mondo granata e ogni anno la partita che si gioca pochi giorni prima della commemorazione del Grande Torino è sempre molto speciale. Quest'anno lo sarà però anche osservando a quale squadra dovrà affrontare il Toro di Paolo Vanoli . Questa sera arriva infatti nel capoluogo piemontese arriverà il Venezia - che ha già fatto visita a Superga con una sua delegazione - ovvero un club legato indissolubilmente ad alcuni dei principali volti degli Invincibili.

Da Loik a Mazzola passando per Aldo Ballarin: il legame tra il Venezia e il Grande Torino

La curiosità della 35^ giornata di Serie A è che si gioca questa sera in anticipo la sfida tra Torino e Venezia. Nel club arancioneroverde sono infatti cresciuti tre importanti simboli di quella formazione granata divenuta leggendaria: si tratta di Valentino Mazzola, Aldo Ballarin ed Ezio Loik. Tutti e tre hanno giocato nel Venezia prima di approdare nel Grande Torino: Mazzola e Loik arrivarono insieme nel 1942 mentre Ballarin si traferì al Toro nel 1945. Proprio a quest'ultimo (assieme al fratello Dino) è intitolato anche lo stadio di Chioggia, comune nella provincia di Venezia. Un altro esempio di come il legame tra il Venezia e il Grande Torino sia sempre più importante e presente, stasera il sorteggio dei calendari di Serie A ha con fortuna indicato che proprio a soli due giorni dal 4 maggio vada in scena questa partita di campionato che assume ancora di più un significato simbolico pensando agli Invincibili arrivati anche dalla laguna.