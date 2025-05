Torino-Venezia, le formazioni ufficiali: spazio a Ilic e Sanabria

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Venezia, 35esima giornata di Serie A. Paolo Vanoli sceglie di nuovo il 4-2-3-1 dopo il 3-5-2 della trasferta di Napoli. Walukiewicz e Biraghi tornano nel ruolo di terzini. A centrocampo la sorpresa è Ilic in coppia con Casadei. Sulla trequarti nessuna novità con Gineitis al posto di Lazaro come annunciato. In attacco Sanabria e non Adams. Di seguito le formazioni ufficiali del match.