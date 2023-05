Dall’entourage di Miranchuk: “Aspettiamo risposta del Torino, ci sono altri club”

Mirco Levati è il responsabile della comunicazione di GG11, agenzia che si occupa degli interessi di Aleksey Miranchuk per l'Italia. Levati ai microfoni del media russo Sport 24 ha parlato del futuro del suo assistito: "Stiamo aspettando una risposta dal Torino. Finora non hanno preso alcuna decisione sul riscatto di Aleksey. Altri club mostrano ancora interesse per il giocatore, ma ora tutto dipende dal Torino". Queste dichiarazioni di una persona così vicina al trequartista russo fanno intendere che la società granata non abbia ancora preso una decisione su di un eventuale riscatto del cartellino. Miranchuk è infatti un giocatore di proprietà dell'Atalanta, club con il quale il Torino la scorsa estate ha trovato l'accordo per un prestito con diritto di riscatto. I granata, se vorranno esercitare l'opzione, dovranno sborsare circa 12 milioni di euro nelle casse dell'Atalanta per rendere il fantasista russo un giocatore granata a tutti gli effetti nonostante la concorrenza della quale ha parlato Levati. Attualmente Miranchuk è alle prese con il recupero da un infortunio, la scorsa settimana si è infatti rotto il mignolo del piede e ciò lo ha costretto a saltare la trasferta di Verona. Al momento c'è ottimismo su un suo recupero per l'importante partita di domenica contro la Fiorentina.