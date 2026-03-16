D’Aversa e il suo primo allenamento a porte aperte: “Voglia di Toro al Filadelfia”

Il nuovo tecnico granata non è stato accolto con troppo entusiasmo al suo arrivo, ma ora la situazione sembra sia cambiata. Non soltanto i risultati guidano un Torino diverso rispetto a quello visto nella restante parte di stagione (due vittorie in tre partite) ma sembra che Roberto D'Aversa abbia compreso meglio di altri cosa vuol dire il Toro.

D'Aversa e lo spirito Toro: il primo allenamento a porte aperte

"Il Grande Torino, Superga, la Mole, le Alpi, il Po, il Granata. La Storia del calcio e d'Italia. Mi emoziona sapere che faccio parte anche io di questo universo di passioni, popolarità e sentimenti che si chiama Torino", questo scriveva il tecnico dopo l'annuncio e la conferenza stampa che ufficializzava il suo arrivo in granata. Una consapevolezza da parte del tecnico nei confronti del proprio arrivo in una piazza importante, sentita. Seppure il clima sia sempre complicato, con la tifoseria organizzata in contestazione, il primo allenamento a porte aperte al Filadelfia non si scorda mai. Il tecnico ha voluto sottolineare la gratitudine ai circa 700 tifosi che hanno presenziato al campo di allenamento granata con un post sul proprio profilo Instagram, e il commento: "Voglia di Toro al Filadelfia: lavoro, orgoglio e grinta!".