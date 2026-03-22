D’Aversa e l’assolto con il 4-3-1-2: e se diventasse una valida alternativa?

Il Torino di D'Aversa ha confermato di essere vivo dando seguito alle prime uscite con il nuovo tecnico (Lazio, Napoli e Parma). Il Torino di D'Aversa, però, ha anche dimostrato di poter ricadere in certe fragilità che hanno contraddistinto i primi sei mesi granata: il black-out di ieri sera, sabato, al "Meazza" contro il Milan è costato due gol in due minuti e probabilmente ha compromesso la partita. La partenza granata è stata più che buona. Il Torino è uscito bene dai blocchi di partenza e si è fatto decisamente preferire al Milan sotto tutti i punti di vista. Il nuovo tecnico granata è ripartito dal 3-5-2, quello su cui ha puntato fin dall'inizio della sua avventura. L'arma segreta si chiama Nikola Vlasic. Il croato è stato di gran lunga il miglior in campo nella "Scala del calcio" sfornando una prestazione di notevole fattura in una posizione che lo sta necessariamente esaltando. Anche questa conferma di Vlasic in una posizione di campo dove ha sempre funzionato fin da settembre è una scelta apprezzabile di D'Aversa.