D’Aversa missione salvezza: lo staff scelto per guidare il Toro

Con l’arrivo di Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino FC si riannoda un filo con il recente passato granata. Insieme al tecnico torna infatti Sasà Sullo, già vice di Gian Piero Ventura tra il 2011 e il 2016, in una fase delicata della stagione, con la squadra chiamata a inseguire punti pesanti. Il nuovo staff è stato costruito attorno a figure di fiducia: accanto all’allenatore lavoreranno il collaboratore Marco Piccioni, il preparatore atletico Danilo Massi e il preparatore dei portieri Luigi Turci. Allo stesso tempo il club ha scelto di mantenere continuità con i professionisti già presenti, confermando i preparatori atletici Enrico Busolin e Paolo Solustri, il match analyst Mattia Bastianelli e il preparatore dei portieri Fabio Ronzani, così da preservare conoscenze e dinamiche interne allo spogliatoio.