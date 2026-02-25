Con l’arrivo di Roberto D’Aversa sulla panchina del Torino FC si riannoda un filo con il recente passato granata. Insieme al tecnico torna infatti Sasà Sullo, già vice di Gian Piero Ventura tra il 2011 e il 2016, in una fase delicata della stagione, con la squadra chiamata a inseguire punti pesanti. Il nuovo staff è stato costruito attorno a figure di fiducia: accanto all’allenatore lavoreranno il collaboratore Marco Piccioni, il preparatore atletico Danilo Massi e il preparatore dei portieri Luigi Turci. Allo stesso tempo il club ha scelto di mantenere continuità con i professionisti già presenti, confermando i preparatori atletici Enrico Busolin e Paolo Solustri, il match analyst Mattia Bastianelli e il preparatore dei portieri Fabio Ronzani, così da preservare conoscenze e dinamiche interne allo spogliatoio.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
focus
D’Aversa missione salvezza: lo staff scelto per guidare il Toro
Chi accompagnerà il nuovo mister granata nella sua avventura sotto la Mole
Missione salvezza—
Il percorso che si apre, però, si annuncia complesso fin dalle prime uscite. Le recenti prestazioni hanno mostrato una squadra fragile e disunita, lontana per rendimento e atteggiamento dalle aspettative di inizio stagione. Anche il rapporto con l’ambiente appare incrinato, con una parte della tifoseria che fatica a riconoscersi nel momento attraversato dal Toro. Per questo la sfida che attende D’Aversa e il suo gruppo va oltre la semplice classifica: ricostruire compattezza, fiducia e identità diventa il primo obiettivo di una "missione salvezza" che assume un significato più ampio, tecnico ed emotivo insieme, e che è appena cominciata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA