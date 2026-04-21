Quanto sarà complesso per Roberto D'Aversa guadagnarsi la conferma al Torino? Probabilmente parecchio. Non sarà semplice il cammino da qui alla fine perché aver raggiunto brillantemente e con anticipo la salvezza (il brillantemente riguarda soltanto il cammino con il nuovo tecnico, è chiaro che non è il termine più azzeccato nel descrivere l'intera stagione granata) potrebbe ostacolare la stessa squadra a tenere la medesima dose di concentrazione e di determinazione dimostrata nelle scorse settimane. I segnali sono già arrivati inequivocabili a Cremona. Il rischio di avere un finale di campionato simile a quello scorso è alto. Ecco perché per D'Aversa non sarà affatto semplice trattare con giocatori che sono prossimi a lasciare il Torino e con giocatori che sono prossimi a disputare il Mondiale.

Fin qui gli aspetti di difficile gestione per D'Aversa da qui alla fine del campionato. Il pareggio di Cremona non rovina comunque il percorso del nuovo tecnico granata. La prestazione non è stata positiva, non c'è dubbio, però arrivava al termine di un ciclo di partite nelle quali il Torino era stato chiamato a centrare il risultato e il risultato era puntualmente arrivato dopo partite accorte ed emotivamente positive. L'operato di D'Aversa sarebbe in tal senso da premiare perché non era scontato incidere così sulla squadra. Non era facile ereditare il disastro tecnico lasciato dal suo predecessore. D'Aversa è entrato in punta di piedi, ha trasmesso le sue idee, molto concrete, e ha avuto ragione. Ora probabilmente arriva il compito più difficile: senza più l'obiettivo dovrà tenere alta la barra per convincere Urbano Cairo e Gianluca Petrachi.