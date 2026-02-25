D’Aversa, primo giorno al Toro: il messaggio sui social

Nella giornata di ieri, martedì 24 febbraio, Roberto D'Aversa ha iniziato il suo percorso sulla panchina del Torino. È stata una giornata molto intensa, tra la presentazione in conferenza stampa e il primo allenamento con la squadra al Filadelfia. Il cammino si preannuncia subito complicato e in salita, con molti punti in palio tra scontri diretti per la salvezza e sfide contro squadre di alta classifica. Oggi, però, il nuovo tecnico granata si è preso un momento per riflettere sull’inizio della sua nuova avventura, condividendo le sue sensazioni sui profili social: "Il Grande Torino, Superga, la Mole, le Alpi, il Po, il Granata. La Storia del calcio e d'Italia. Mi emoziona sapere che faccio parte anche io di questo universo di passioni, popolarità e sentimenti che si chiama Torino FC. Forza Toro!"