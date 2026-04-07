Roberto D'Aversa è stato chiamato per condurre il Torino alla salvezza e la salvezza dopo la vittoria di Pisa è quasi in archivio. La prestazione di Pisa non è stata particolarmente spumeggiante e si è inserita in una partita che è un po' lo specchio della proposta del calcio italiano degli ultimi anni. Tatticismo estremo, emozioni al contagoccie, quasi tutte concentrate nel finale. D'Aversa per portare a casa i tre punti ha ragionato sui 16 e non sugli 11. Lo ha confermato anche in conferenza stampa al termine della partita. "Avevamo giocatori stanchi dalle Nazionali, sapevo che ci sarebbero stati ritmi alti nel primo tempo. Kulenovic ha delle caratteristiche di intensità e di fisico importante. Nel finale invece Adams, che ha giocato 77 minuti martedì, poteva evidenziare ancora di più le sue doti. Bravo anche Pedersen che ha fatto un ottimo cross, chiedo proprio questo" ha commentato D'Aversa a proposito della scelta di Kulenovic dal 1'.

Kulenovic e Prati male, Vlasic alzato sulla linea di Adams nel finale

La staffetta era prevista, era studiata e ha portato l'effetto desiderato: Adams sul secondo palo pronto all zampata vincente sul pallone offerto da Pedersen. Considerando anche la settimana di avvicinamento alla sfida, caratterizzata dalle partite delle nazionali, D'Aversa ha ragionato su una fetta più ampia di possibilità. Ormai dal Covid-19 le cinque sostituzioni hanno in qualche modo cambiato la percezione della partita perché avere cinque pedine a disposizione nell'arco di un match ti permette di modificare nel profondo la squadra. D'Aversa ha dato prova di saper attingere a piene mani da questa opportunità. Va detto che Kulenovic nella prima ora di gioco è stato impalpabile, così come Prati. Gli inserimenti di Adams e di Casadei hanno immediatamente dato brio alla manovra. Le scelte iniziali sono apparse errate ma sono poi state giustificate dallo stesso tecnico. Il gol di Adams ha smorzato anche un'altra possibile critica, ovvero la decisione di avanzare Vlasic al fianco dello stesso scozzese dopo l'inserimento di Anjorin per Simeone; è apparsa come una mossa molto conservativa in un momento della partita in cui si poteva spingere per vincere.