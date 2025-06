Dellavalle al Modena, le reazioni social dei tifosi del Toro: “Scelta scellerata”

Alessandro Dellavalle è stato ceduto ufficialmente al Modena in prestito secco per la prossima stagione: nel campionato 2025/2026 dunque il difensore vestirà la maglia gialloblù e sarà protagonista in Serie B. A seguito dell'ufficialità - arrivata questa mattina - molti tifosi sui social mostrano perplessità per la scelta del giocatore e del club, considerata la situazione in difesa della squadra granata. Dellavalle ha esordito con il Torino in Coppa Italia nel match con il Cosenza, dopodiché è stato ceduto in prestito la scorsa stagione proprio al Modena con cui ha collezionato 25 presenze in Serie B. Ora - per tutta la prossima stagione - tornerà a Modena.

Diversi sono i commenti su questa scelta della società granata di mandare per un altro anno in prestito il ragazzo classe 2004 e non testarlo perlomeno in ritiro: "Incredibile. A cosa serve bullarsi di scudetti under 17 e under 18 per poi continuare a mandare in prestito giocatori che sono mille volte meglio della maggior parte dei difensori dell'anno scorso?" scrive Francesco Bugnone - autore della rubrica "Culto" su Toro News - sul suo profilo X. "La scelta di mandare nuovamente in prestito Alessandro Dellavalle è una scelta scellerata, neanche in difesa avessimo Nesta e Cannavaro" si legge su X. Carlos Bellini invece scrive: "Dellavalle sceglie di restare a Modena anziché tornare al Toro dove difensori mancano come il pane e avrebbe potuto giocarsi le sue carte. È tutto dire". "La situazione Dellavalle è veramente preoccupante. Se Baroni aveva intenzione di valutarlo in ritiro però lui ha preferito tornare al Modena vuol dire che per forza si è rotto qualcosa. Rischiamo di perdere uno tra i nostri migliori talenti..." scrive un altro tifoso su X. Infine c'è qualche tifoso invece ottimista e cerca di vedere il lato positivo dopo questa cessione: "Su Dellavalle: facciamo che sia perché Peer Schuurs da ampie garanzie di rientro".