Derby della Mole, Daspo a quattro tifosi bianconeri per gli oltraggi a Superga

Sono arrivate le sanzioni per le brutte immagini che sono circolate dopo il derby della Mole disputato lo scorso 8 novembre all'Allianz Stadium. Infatti, nella giornata di oggi, 23 novembre, dalla Questura di Torino sono stati emessi quattro daspo nei confronti altrettanti tifosi juventini che, in occasione di Juventus-Torino, hanno avuto atteggiamenti provocatori e offensivi verso la tifoseria granata, mimando con le mani il gesto del volo di un aeroplano che si schianta al suolo, con chiaro riferimento alla Tragedia di Superga dove persero la vita gli Invincibili del Grande Torino. I tifosi sanzionati non potranno accedere tutti gli impianti sportivi calcistici per 1 anno.