Una provocazione, uno scontro da lontano tra un tifoso del Toro e uno della Juve. Quest'ultimo, tra i vari gesti di scherno, che fanno però parte dello sfottò tra tifosi, si è reso protagonista, invece, di un gesto che non solo è vergognoso e irrispettoso ma anche stupido, visto quello che può costare all'autore. Quel "tifoso" ha mimato con le braccia aperte un aeroplano, chiaro riferimento alla tragedia di Superga che ha visto coinvolto il Grande Torino nel 1949. Una mancanza di rispetto gravissima non soltanto nei confronti dei colori e della storia del Toro, ma anche nei confronti di persone scomparse in una tragedia come quella di Superga. Ora la Juventus e le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare il soggetto...
“Tifoso” mima Superga, per la Juve è caccia all’uomo: allontanamento e Daspo?
Juventus e forze dell'ordine: in arrivo riconoscimento e daspo—
Già nel 2019 successe un episodio simile, con il club bianconero che dispose l'allontanamento del "tifoso" dallo Juventus Stadium per una durata di 5 anni. Grazie al sistema di telecamere dello stadio, il club bianconero - come riporta La Gazzetta dello Sport - è stato in grado di inquadrare il soggetto e ha già provveduto a inviare le riprese alle forze dell'ordine. Queste ultime, unitamente alla Juventus, stanno cercando di identificare il soggetto così che, come da precedente, possa essere punito in maniera esemplare. Le possibilità, seguendo quanto già successo anni fa, sono di un allontanamento dall'Allianz Stadium da parte del club e non è da escludere un Daspo da parte delle autorità, che valuteranno l'entità di una simile mancanza di rispetto.
