“Tifoso” mima Superga, per la Juve è caccia all’uomo: allontanamento e Daspo?

Una provocazione, uno scontro da lontano tra un tifoso del Toro e uno della Juve. Quest'ultimo, tra i vari gesti di scherno, che fanno però parte dello sfottò tra tifosi, si è reso protagonista, invece, di un gesto che non solo è vergognoso e irrispettoso ma anche stupido, visto quello che può costare all'autore. Quel "tifoso" ha mimato con le braccia aperte un aeroplano, chiaro riferimento alla tragedia di Superga che ha visto coinvolto il Grande Torino nel 1949. Una mancanza di rispetto gravissima non soltanto nei confronti dei colori e della storia del Toro, ma anche nei confronti di persone scomparse in una tragedia come quella di Superga. Ora la Juventus e le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare il soggetto...